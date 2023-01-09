Флирт ценою в жизнь: житель Санкт-Петербурга до смерти избил девушку на почве ревности

В Санкт-Петербурге разыгралась настоящая любовная драма. Хозяин квартиры до смерти избил 19-летнюю подругу за флирт с гостем. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел 8 января в доме на улице Руднева. Мужчина пригласил в гости свою знакомую, которую знал около полутора лет. 19-летняя девушка часто помогала ему по хозяйству и имела с ним интимные отношения. Позже к ним присоединился 27-летний приятель.

Хозяину квартиры показалось, что девушка флиртует с гостем. Он разозлился и принялся избивать их обоих. Молодые люди потеряли сознание. Мужчина позвонил еще одному другу, который вызвал полицию и бригаду скорой помощи. После избиения приятель очнулся, а девушка так и не пришла в себя. Она скончалась.

Правоохранители задержали предполагаемого убийцу, он написал явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Издание отмечает, что 11 лет назад подозреваемый имел судимость за убийство человека броском шины из окна.

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