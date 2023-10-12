В Ярославле подростка приговорили к двум годам колонии за убийство на остановке

В Ярославле 16-летний мальчик избил до смерти 48-летнего мужчину на автобусной остановке. Ребенка приговорили к двум годам воспитательной колонии. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу Ярославского областного суда.

8 мая этого года подросток поругался с мужчиной в маршрутке. Они продолжили ссориться, выйдя на автобусную остановку. В ходе конфликта школьник ударил взрослого человека по лицу, и тот упал. Когда мужчина попытался подняться, мальчик нанес еще один удар ногой.

Пострадавший пробил голову о металлическую конструкцию остановки и умер на месте. Один из случайных прохожих сделал подростку замечание и получил в ответ удар.

Драка попала на записи камер видеонаблюдения, после чего кадры с преступлением разлетелись по соцсетям. Мальчика обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Подросток признал свою вину, после чего его приговорили к отбыванию наказания в воспитательной колонии.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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