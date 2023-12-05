В Ярославле переснимают финал сериала «Слово пацана»

Жители Ярославля заметили автобус киносъемочной группы сериала «Слово пацана». Режиссер картины Жора Крыжовников решил переснять в городе кадры для финального эпизода.

Как пояснил порталу MSK1.RU российский актер и учредитель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман, накануне на Суздальском шоссе команда переснимала финальную серию. 5 декабря работа продолжается в спальном районе на Резинотехнике.

Картина, по его словам, стала некой машиной времени. Поэтому привлекла не только молодежь, но и старшее поколение.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о криминальных группировках Татарстана в 1980-х. Премьера состоялась 9 ноября 2023 года. Проект вызвал большой резонанс в обществе — некоторые считают, что он романтизирует бандитизм. Однако в его защиту высказались уже многие известные люди.

Изначально картину собирались снять в Казани, но из-за запрета местных властей антураж города пришлось создавать в Ярославле.

Проект Жоры Крыжовникова, который начали снимать в марте 2023 года, вышел на экраны в ноябре 2023 года. Он получил высокие отзывы от зрителей и вошел в топ-10 лучших сериалов «Кинопоиска».

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