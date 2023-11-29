В Ярославле медсестра в поликлинике не меняла иглу при заборе крови у детей

В Ярославле медсестра в детской поликлинике брала кровь из пальца у малышей, не меняя иглу. Это заметила мама трехлетнего ребенка и пожаловалась в прокуратуру.

К делу также подключился региональный Минздрав. Проведенная проверка подтвердила, что медработница сделала проколы четырем детям одним ланцетом.

«Действительно, данная ситуация подтверждается руководством медицинской организации. Молодой специалист поступила на работу в поликлинику недавно, после обучения в медицинском колледже и получения аккредитации», - приводит «Российская газета» сообщение Минздрава.

Как подчеркнули в ведомстве, в настоящее время медсестра отстранена от работы с детьми. Пострадавшим от ее действий малышей в соответствии с СанПиН проведут полный комплекс контрольных анализов.

«По предварительным данным, все дети, которым был проведен данный забор, были здоровы. Дети взяты под динамическое наблюдение», - добавили в Минздраве.

В свою очередь в поликлинике опровергли появившуюся информацию о том, что медсестра работала одной иглой, так как у нее закончились одноразовые инструменты. В учреждении заверили, что в лаборатории есть достаточный запас автоматических одноразовых ланцетов для забора крови, исключающих повторное применение.

Ранее мы писали, что 16 детей в возрасте от 7 до 10 лет попали в больницу после обеда в школьной столовой, расположенной в селе Калинино Малмыжского района Кировской области. Медики диагностировали у всех пострадавших пищевое отравление.