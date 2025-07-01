Мужчина зашел в гости к бывшей возлюбленной и забил ее табуреткой

Житель Мурманска убил бывшую девушку, нанеся удары табуреткой. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, все произошло в квартире 41-летней женщины, расположенной в панельном доме на Кольском проспекте.

Поздно вечером к жительнице пришел ее бывший партнер — ровесник по имени Александр. Между ними возникла ссора, которая переросла в конфликт. В ходе драки мужчина схватил табуретку и нанес женщине несколько ударов по голове.

Как сообщается, Александр осознал произошедшее только после пятого удара, обнаружив, что бывшая не подает признаков жизни. В панике он начал звать на помощь из окна. Соседи, услышав крики, вызвали полицию, скорую помощь и МЧС. Однако задержать подозреваемого удалось не сразу — он забаррикадировался в квартире, и правоохранителям пришлось вскрывать дверь.

Александр был задержан. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. При осмотре тела жертвы медики извлекли из ее головы несколько деревянных кусков.

Ранее мы писали о том, что россиянин жестоко убил экс-супруга своей девушки в Таиланде.