В Японии 48-летний мужчина поливал кипятком и бил цепью своего начальника. Об этом сообщает портал Фонтанка со ссылкой на зарубежное издание NHK.

По данным источника, местный житель отвечал за эвакуацию брошенных велосипедов. В один момент его перестала устраивать работа начальника, поэтому он применил насилие. Японец бил коллегу по лицу, поливал его кипятком, приставлял к его телу электрошокер и наносил удары велосипедной цепью. К слову, мужчина испытывает вину за свой поступок, поэтому он публично попросил прощения у потерпевшего.

На данный момент японца отстранили от должности за жестокое обращение с начальником, а сам пострадавший вышел на пенсию.

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