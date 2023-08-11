В ЯНАО пьяная мать вонзила нож в грудь спящего сына

В Ямало-Ненецком автономном округе, селе Сеяха, мать напала на собственного сына, пока тот спал. Она вонзила ему нож в грудь, а после рассказала обо всем родственникам. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По информации источника, зарезать своего взрослого сына 45-летняя женщина попыталась еще в июне. Она выпивала вместе с 26-летним мужчиной, однако в какой-то момент между ними произошла ссора, которую не удалось мирно разрешить. После застолья россиянин ушел спать, а его мать взяла кухонный нож и направилась за ним с намерением зарезать.

Когда орудие уже было в груди потерпевшего, женщина решила во всем сознаться близким. Именно они и вызвали бригаду скорой помощи. На данный момент состояние мужчины неизвестно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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