В ЯНАО мужчина насмерть забил товарища стеклянными бутылками

Во время застолья житель Ноябрьска убил приятеля стеклянными бутылками.

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на официальный сайт окружного управления СК.

Известно, что мужчины поссорились во время посиделок. Они употребляли алкоголь, а после мужчина 1977 года рождения нанес своему знакомому несколько ударов стеклянной бутылкой: в область головы, рук и туловища.

«От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления», — сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Преступник самостоятельно позвонил в полицию и сознался в совершенном. Во время следствия мужчина многократно менял свои показания. В настоящий момент виновнику предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», предусматриваемое наказание до 15 лет тюремного заключения.

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