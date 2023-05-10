В Хабаровском крае отец до смерти забил двухлетнюю дочь

Инцидент произошел в глухом поселке, в 50 километрах от Хабаровска в ночь с 1 на 2 апреля. В полицию и в скорую позвонила перепуганная женщина. Она сообщила: невменяемый муж избивает родную дочь.

Kp.ru стали известны подробности трагедии: 35-летний мужчина, ранее наблюдавшийся в психо-неврологическом диспансере, набросился на двухлетнюю малышку.

Сначала он колотил ребенка поленом, потом схватился за нож. Мать старалась оттащить мужа, однако к моменту прибытия силовиков и медиков девочка получила тяжелейшие ранения.

С черепно-мозговой травмой и отеком головного мозга пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение местной больницы.

Врачи почти месяц пытались спасти ребенка, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мотивы нападения отца на дочь пока остаются невыясненными. Убийце грозит до 15 лет колонии по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего».

Начата проверка работы органов опеки, заведено уголовное дело.