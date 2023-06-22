В Якутске пьяный мужчина угнал автомобиль с двумя спящими детьми

В Якутске пьяный местный житель угнал автомобиль с двумя спящими детьми. По горячим следам правоохранительным органам удалось задержать мужчину.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на Telegram-канал ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Семена Данилова. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал припаркованный у магазина автомобиль «Toyota Corolla». Пропажа была сразу обнаружена владелицей, которая вышла с покупками на улицу.

«Пьяный мужчина угнал автомобиль, в салоне которого находились двое малолетних детей. Злоумышленник был оперативно задержан полицейскими. У него не было прав», – отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Москве полуголый мужчина, прыгая на автомобилях, разбил несколько транспортных средств, а после угнал припаркованный на территории Главного информационно-вычислительного центра Минкульта Ford Focus.