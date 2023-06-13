В Москве оголенный мужчина разбил несколько машин и угнал Ford Focus у здания Минкульта
Полуголый мужчина прыгал на автомобилях у здания Минкульта РФ, а потом угнал Ford Focus.
В Москве полуголый мужчина разбил несколько припаркованных автомобилей и угнал Ford Focus.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На Старой Басманной улице полуголый мужчина около пяти часов утра стал ногами и другими подручными средствами бить припаркованные машины. Местные жители из окон пытались остановить хулигана, однако это не помогло. Далее он перелез через забор на территорию Главного информационно-вычислительного центра Минкульта, где был припаркован Ford Focus с ключами в салоне. Так он угнал машину.
Впоследствии около шести утра злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.
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