В Москве оголенный мужчина разбил несколько машин и угнал Ford Focus у здания Минкульта

В Москве полуголый мужчина разбил несколько припаркованных автомобилей и угнал Ford Focus.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На Старой Басманной улице полуголый мужчина около пяти часов утра стал ногами и другими подручными средствами бить припаркованные машины. Местные жители из окон пытались остановить хулигана, однако это не помогло. Далее он перелез через забор на территорию Главного информационно-вычислительного центра Минкульта, где был припаркован Ford Focus с ключами в салоне. Так он угнал машину.

Впоследствии около шести утра злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

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