В Якутске одетый в женское платье мужчина приставал к прохожим

В Якутске местный житель, одетый в женское платье, приставал к прохожим. Об инциденте рассказали в полиции города.

47-летний мужчина надел женское вечернее платье голубого цвета и начал пугать прохожих возле торгового центра на улице Орджоникидзе. Очевидцы сразу же рассказали о случившемся правоохранителям. Полиция немедленно задержала хулигана.

Как выяснилось, мужчина демонстративно наносил макияж, нецензурно выражался, приставал к прохожим и вел себя вызывающе.

В отношении нарушителя составили протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Также его привлекли к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.

Нарушителю назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее в Тверской области хулиганы отобрали продукты у инвалида. Полиция уже нашла одного из обидчиков — им оказался мужчина 40 лет.