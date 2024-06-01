В Тверской области хулиганы отобрали продукты у инвалида. Об этом сообщает РИА Новости.

В соцсетях распространилось видео, на котором несколько мужчин сначала издеваются над инвалидом, который сидит на лавке с пакетом продуктов, а потом крадут его покупки. Выяснилось, что происшествие случилось в городе Кимры Тверской области.

Полиция уже нашла одного из обидчиков — им оказался мужчина 40 лет.

«Это местный житель, он ранее судимый. В отношении него следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой)», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Пострадавшим оказался мужчина 1992 года рождения. Также выяснилось, что злоумышленник угрожал инвалиду предметом, похожим на пистолет.

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