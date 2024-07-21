В Якутске 40 гастарбайтеров устроили массовую драку на стройке

Полиция Якутска доставила в отдел 40 иностранцев-мигрантов, которые устроили массовую драку на стройке. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Инцидент произошел вечером 20 июля на улице Свердлова. Выяснилось, что гастарбайтеры поругались на стройке из-за очередности использования подъемного крана.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. На троих участников потасовки составили протоколы о мелком хулиганстве.

В результате драки двое мужчин получили телесные повреждения, из-за которых отправились в медицинское учреждение.

Ранее бывшего гендиректора сети фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова избили в кафе, расположенном на Пятницком шоссе в Москве. В результате потасовки бизнесмен лишился виниров за 65 тысяч долларов, а также получил сотрясение мозга и перелом ребра.