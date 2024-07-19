«Лишился виниров за $65 тысяч»: экс-главу сети фитнес-клубов World Class избили в Москве из-за шаурмы

Бывшего гендиректора сети фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова избили в кафе, расположенном на Пятницком шоссе в Москве. В резульатте потасовки бизнесмен лишился виниров за 65 тысяч долларов, а также получил сотрясение мозга и перелом ребра.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Бабанов с женой и племянником заехали перекусить в кафе и заказали шаурму, однако по прошествии 30 минут заказ так и не был выполнен, что разозлило предпринимателя. Он сделал замечание сотруднику заведения, после чего на него набросились 10 человек и избили.

«Я просто попросил у них быстрее сделать шаурму. Они ее делали 30 минут. И вот так вот они мне отплатили за это», - сказал Бабанов после инцидента.

Он продемонстрировал на видео разорванную одежду и поврежденные зубы. Камера также запечатлела группу людей на улице, которые пытались кому-то дозвониться.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики осмотрели бизнесмена, но от госпитализации он отказался. Бабанов написал заявление в полицию.

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