В Якутии убили 27-летнего певца Александра Васильева

В Якутске мужчина убил ножом 27-летнего певца Александра Васильева, известного под псевдонимом Alex Khan. После этого злоумышленник покончил с собой, пишет SakhaDay.

Тело музыканта с ножевым ранением в области грудной клетки обнаружили 28 декабря в квартире жилого дома на улице Петра Алексеева.

Правоохранители установили личность погибшего мужчины. Им оказался известный среди представителей музыкальной индустрии и кинематографа Якутии музыкант. Эта новость шокировала всех, кто знал Александра.

Музыкант выступал под псевдонимом Alex Khan. Его последней работой стала совместная песня с популярным в Якутии певцом Эрхааном. Близкие друзья Васильева организовали сбор средств для организации его похорон.

Ранее мы писали, что 71-летняя пенсионерка ударила ножом сына во время семейного конфликта Подробности читайте в этой статье.