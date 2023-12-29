Изрядно выпила: 71-летняя пенсионерка ударила ножом сына во время семейного конфликта

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вооруженного нападения на жителя Северной столицы. Мужчину ударила ножом 71-летняя мать, передает 78.ru.

Полицейские узнали о случившемся от супруги петербуржца. Она сообщила стражам порядка, что ее мужа пыталась убить собственная мать. Конфликт, по словам женщины, произошел на фоне семейного недопонимания. Кроме того, пенсионерка изрядно выпила.

В какой-то момент она достала нож и ударила сына. Вскоре после этого на место прибыли правоохранители. Они задержали дебоширку и доставили в отдел. Пострадавший мужчина попал в больницу, при осмотре у него диагностировали проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки и ранение большого сальника. Состояние петербуржца оценивается как средней тяжести.

Ранее в Свердловской области мужчина с инвалидностью напал с ножом на своих пожилых родителей. Отец в результате случившегося погиб, а мать получила тяжелые ранения.