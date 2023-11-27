В Якутии три человека погибли при выбросе метана на руднике

Три человека погибли из-за выброса метана на руднике «Удачный» в Мирнинском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

Уточняется, что на момент ЧП на руднике находилось 248 человек. Спасателям МЧС России удалось провести эвакуацию и вывести всех работников на поверхность. Трое пострадавших погибли, еще двоих доставили в тяжелом состоянии в городскую больницу Удачного.

В настоящий момент проводятся замеры концентрации метана в воздухе. По результатам замеров будет принято решение о возобновлении работы на руднике.

На месте ЧП задействованы два отделения Мирнинского ВГСЧ, также работает прокурор Удачного. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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