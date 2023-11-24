Остались дома одни: четверо детей отравились насмерть угарным газом

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели четверых детей в Ростовской области. Трупы несовершеннолетних обнаружили в частном доме без следов насильственной смерти.

О гибели детей стало известно из Telegram-канала МЧС России. По данным спасателей, трагедия произошла в хуторе Шахтенки. Родители четырех детей оставили их дома без присмотра. В помещении была затоплена печь. Через некоторое время они потеряли сознание. Вернувшиеся с улицы взрослые вызвали врачей, но спасти несовершеннолетних не удалось. В результате случившегося погибли дети шести, семи, десяти и пятнадцати лет.

Позже стала известна причина трагедии. Несовершеннолетние умерли, надышавшись угарным газом. В связи с этим МЧС напомнило о необходимости не оставлять без присмотра затопленные печи и очищать дымоход от сажи.

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