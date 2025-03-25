В Якутии рэпера Kit Jah ранили ножом во время гастролей

Якутского рэпера Kit Jah (настоящее имя Айыы-Арчылаан Субудай) ранили ножом во время гастролей в селе Сунтар. Происшествие произошло 25 марта.

Kit Jah выступал в местном Доме культуры, когда его ранили ножом. Происшествие произошло примерно в 5.00 утра. Полиция задержала четырех подозреваемых — жителей села в возрасте от 33 до 39 лет. Одного из них неоднократно привлекали к уголовной ответственности, пишет Telegram-канал МВД Республики Саха.

Сотрудники МВД выяснили, что инцидент произошел в арендованном гостевом доме. Компания распивала там алкоголь после мероприятия.

Артиста госпитализировали. Ему оказали необходимую помощь.

На данный момент проводится процессуальная проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти задержали устроившего два ограбления с ножом восьмиклассника. Подросток решил поживиться в магазине и офисе микрозаймов.