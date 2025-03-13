Устроившего два ограбления с ножом восьмиклассника задержали в Ленобласти

В Ленинградской области правоохранители задержали восьмиклассника, который устроил два ограбления с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, оба инцидента произошли в городе Кингисепп. Подросток решил поживиться в магазине и офисе микрозаймов.

«Молодой человек в маске ворвался в офис микрозаймов на Крикковском шоссе и, угрожая ножом сотруднице, забрал из сейфа 33 тысячи рублей. Затем он с ножом в руках забежал в магазин на Большом бульваре, крикнул „ограбление“ и в присутствии двух продавцов забрал из кассы пять тысяч рублей», — рассказал источник телеканала.

Полиция приехала на вызов оперативно. Выяснилось, что грабитель проживает неподалеку от мест преступлений. Он был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия» (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Ранее мы писали о том, что в Петербурге рецидивист ограбил посетителя кафе, угрожая шариковой ручкой.