В Якутии мужчина изнасиловал девушку-инвалида и отправился в тюрьму

В Республике Саха (Якутия) 38-летний мужчина надругался над девушкой-инвалидом. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следствие установило, что в марте 2023 года злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, изнасиловал девушку-инвалида, которая из-за своих ограничений по здоровью не могла дать ему отпор. В тот же день россиянин украл у другой девушки мобильный телефон.

Преступника задержали и заключили под стражу. Впоследствии суд признал мужчину виновным в изнасиловании и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уточняется, что ранее насильник уже был судим.

В Хакасии 20-летний местный житель обвиняется в надругательстве над семилетним мальчиком. Отмечается, что предполагаемый виновник страдает психическим заболеванием.