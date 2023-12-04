В Хакасии мужчину заподозрили в надругательстве над семилетним мальчиком

В Хакасии 20-летний местный житель обвиняется в надругательстве над семилетним мальчиком. Об этом пишет Kp.ru.

По данным источника, ЧП произошло 29 ноября в поселке Майна. Мать решила ненадолго оставить своего сына дома у знакомой. Через некоторое время к подруге пришел ее 20-летний родственник, страдающий психическим заболеванием. Тем не менее россиянка по какой-то причине оставила мальчика один на один с мужчиной.

Оказавшись дома, школьник рассказал о надругательстве матери. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы, педофила задержали.

Теперь россиянину грозит до 20 лет лишения свободы. Однако из-за своего заболевания мужчину могут отправить на принудительное лечение.

По факту случившегося организована проверка.

Ранее в Ижевске местный житель убил сожительницу, а затем изнасиловал ее 11-летнюю дочь. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.