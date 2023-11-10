В Якутии медведь напал на двух рабочих и чуть не загрыз насмерть

На Чаядинском месторождении в Якутии медведь напал на двух рабочих. Животное чуть не загрызло их насмерть.

Подробности сообщил Telegram-канал SHOT.

Сначала хищника заметили собаки. Рабочие поздно увидели зверя.

Животное напало на одного из них. Медведя стали отпугивать огнетушителями. Тогда он перекинулся на другого рабочего, но ему удалось отбиться.

Спустя 20 минут на место приехал охотник. Медведя застрелили.

Пострадавших госпитализировали, у них рваные раны. Один сотрудник находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Магадане медведь загрыз девушку посреди города. Он напал в районе остановки. Животное пришлось застрелить.