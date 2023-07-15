Медведь загрыз девушку в Магадане посреди города
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В Магадане медведь загрыз девушку посреди города. Хищник напал в районе остановки «Танкодром».
Подробности сообщил сайт kp.ru.
Трагедия произошла 15 июля около 15 часов (07:00 по московскому времени). Очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили, что медведь растерзал девушку.
На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и охотоведы. Они увидели хищника рядом с погибшем. Медведя пришлось застрелить.
Ни возраст девушки, ни ее личность не раскрываются. Начата проверка, прибыли сотрудники Следственного комитета, им предстоит выяснить обстоятельства ЧП.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье медведь выбрался из вольера в частном зверинце и стал гоняться за хозяйкой. Женщина успела забежать в расположенный неподалеку ресторан, на место вызвали экстренные службы. Медведя застрелили. Женщина полагает, что плохо закрыла клетку, когда кормила животное. Зверь жил у нее 20 лет.