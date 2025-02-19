В Якутии 43-летний бизнесмен случайно застрелил отца шестерых детей на охоте

В Якутии бизнесмен случайно застрелил отца шестерых детей на охоте. Он стрелял в лося, стоявшего в 25 метрах, и попал в человека.

Подробности сообщает Telegram-канал Сапа.

По его информации, 43-летний предприниматель отправился на хоту со знакомыми. Мужчины охотились в окрестностях села Кылайы.

Они перемещались на тракторе, а когда наткнулись на следы зверя, то бизнесмен пошел по следу, остальные продолжали двигаться по дороге.

Спустя время охотник увидел животное и трижды выстрелил. После этого с ним связались по рации и сообщили – он стрелял в сторону трактора и ранил 41-летнего мужчину.

Оказалось, что пуля попала в область подбородка и прошла насквозь. Мужчина скончался до приезда скорой.

О погибшем известно, что он занимался частной охранной деятельностью, воспитывал шестерых детей.

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