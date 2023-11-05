По факту гибели подростка на охоте в Алтайском крае возбудили дело, об этом сообщает ТАСС.

Происшествие произошло в селе Усятское Алтайского края. По данным правоохранителей, мужчина вместе с подростком отправились на охоту на автомобиле. Когда они садились в машину, мужчина забыл разрядить охотничье ружье и положил его на заднее сиденье, где находился 14-летний подросток.

В результате ружье выстрелило в школьника. От полученного ранения он умер впоследствии в медицинском учреждении. В Следственном комитете региона сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - сообщил источник.

По данным СК, дело поставлено на особый контроль прокурора Алтайского края.

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