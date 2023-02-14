В Якутии 11 школьников чуть не попали в больницу с отравлением после обеда в столовой

В Якутии в одной из школ Горного района 11 учеников после обеда в столовой почувствовали себя плохо. Дети едва не оказались в больнице. Об этом пишет KP.RU.

Пресс-служба СУ СК России по Якутии сообщает, что после жалоб учеников о признаках отравления началась процессуальная проверка. По предварительным данным, 13 февраля ученики 1-го, 4-го, 9-го и 11-го классов школы пожаловались на плохое самочувствие после посещения столовой. Добавляется, что госпитализация в больницу им не потребовалась.

Сейчас на месте разбираются сотрудники Центрального межрайонного следственного отдела СУ СК России по республике. Для установки причины происшествия, они вместе с экспертами Роспотребнадзора проверяют помещения и оборудования столовой.

Дальнейшее решение будет принято в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством по результатам проверки.

Ранее сообщалось, что в Тольятти учитель заставлял школьников есть бумагу, инцидент попал на видео. На ролике, появившимся в группе школы, отчетливо видно, как мужчина, нависая над партами, громко кричит испуганным подросткам: «А ну быстро рот открыл! А теперь кушай!».