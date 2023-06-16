17:55, 16 июня 2023
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В Воронежской области нашли обезглавленное тело новорождённой
В селе Октябрьское Воронежской области нашли обезглавленное тело младенца.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
Погибшую девочку обнаружили у мусорного бака. Предположительно, ее оставили там сразу после рождения.
По предварительным данным, смерть малышки наступила около трех дней назад. Ее пуповина не была завязана, а укусы на теле похожи на животные.
В области завели уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Мать погибшего ребенка пока не найдена.
Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге рядом с Английским прудом женщина спасла трехлетнего ребенка, который тонул, пока его родители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выясняли отношения на берегу.