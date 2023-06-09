Спасло чудо: 3-летний ребенок чуть не утонул в пруду, пока пьяные родители ссорились на берегу

В Санкт-Петербурге женщина спасла 3-летнего ребенка, который тонул, пока его пьяные родители ссорились на берегу. Все произошло в Петергофе. Об этом сообщается на сайте «78.ru».

По данным источника, трагедия чуть не случилась рядом с Английским прудом. Семья отдыхала на берегу, а в какой-то момент начала выяснять отношения. Отмечается, что пара была в состоянии алкогольного опьянения. Пока родители громко спорили, их трехлетний малыш упал в воду и начал тонуть.

К счастью, рядом оказалась неравнодушная женщина, которая вытащила ребенка из воды. Она отметила, что он был плохо одет и хотел есть. Жительница передала малыша паре, а после решила позвонить полицейским. Она рассказала, что семья находится у пруда рядом с красным разрушенным зданием. Правоохранители будут выяснять подробности случившегося и проверят пару.

Ранее мы писали о том, как в Подольске 15-летний подросток утонул в водоеме с опасным дном. Родители запрещали там купаться. Из-за холодной воды подростка скрутила судорога – на середине пруда он пошел ко дну.