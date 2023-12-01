В Воронеже женщина впала в кому после операции по коррекции век

В Воронеже местная жительница впала в кому после операции по коррекции век. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, россиянка попросила хирурга сделать пластику век. У женщины взяли анализы и назначили дату процедуры. В ходе операции у нее развился анафилактический шок и случилась остановка сердца, женщина впала в кому.

Уточняется, что хирург в ходе операции обнаружила на месте раны темную кровь - признак нехватки кислорода в крови. Врач, как пишет Telegram-канал, рассказала об этом анестезиологу, однако специалист проигнорировал ее замечание. У жительницы Воронежа посинели губы, стали холодными руки. Состояние удалось стабилизровать благодаря вмешательству заведующий реанимации, после чего операцию продолжили.

После операции женщину не смогли разбудить в течение полутора часов. Она была доставлена в реанимацию, где у нее диагностировали кому первой степени. Экспертиза показала, что произошла передозировка лекарственными препаратами.

Хирургу предъявили обвинения по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Врач самостоятельно осенью провела ряд экспертиз в Москве, которые показали, что она не допустила погрешностей, однако анестезиолог превысила норму вводимых препаратов.

В настоящий момент хирург выступает единственной виновницей неудачной операции.

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