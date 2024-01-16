В Воронеже женщина на глазах у матери решила похитить первоклассницу, об этом сообщает Газета.Ru.

По словам женщины, все произошло 15 января, когда она пришла в школу забирать дочь. Когда родительница подошла к зданию школы города Воронеж, она увидела вдалеке ребенка, выходившего на улицу. Однако в какой-то момент к девочке подошла неизвестная женщина.

«Ребенок идет, я ее вижу и она меня уже видит, и тут около центрального входа с улицы ее за руку хватает женщина и тащит через дорогу. Я за ними бегом и начала шуметь! Женщина остановилась и начала какую-то чушь говорить, что она моего ребенка якобы со своей племянницей перепутала», — рассказала она.

Мать девочки поделилась, что забрала дочь у незнакомки и не заметила, куда та пропала. В пресс-службе прокуратуры Воронежской области уже сообщили, что начали проверку по поводу информации об инциденте в микрорайоне Шилово.

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