В Воронеже завели уголовное дело на мать шестилетнего мальчика с весом 9 кг

В Воронеже возбудили уголовное дело на молодую мать, шестилетний сын которой весил 9 кг. Ребенка госпитализировали, у мальчика обнаружили тяжелую белково-энергетическую недостаточность.

Подробности сообщают Вести Воронеж.

Сын 21-летней жительницы Воронежа не разговаривает в 6 лет и постоянно держит руку во рту. Ребенок не реагирует на голос, в истощенном состоянии он попал в больницу.

Мальчик проживает вместе с матерью и братом. Он был признан инвалидом, однако женщина не осуществляла уход за сыном должным образом.

Возбуждено дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства этой истории. Будет дана оценка действиям органов опеки.

Ранее сообщалось, что мать привела в больницу шестилетнюю девочку со следами на шее. Оказалось, что женщина забрала мать от бабушки – там девочка пострадала от рук ее знакомого.