Мать привела шестилетнюю дочь к врачу со следами на шее

В Санкт-Петербурге полиция расследует инцидент, в результате которого мать привела в больницу ребенка с признаками удушья.

Как передает Фонтанка, местная жительница обратилась в травмпункт из-за шестилетней дочери. Врачи обнаружили у девочки следы удушения на шее. Мать сообщила, что она забрала ребенка от бабушки.

Оказалось, что девочка находилась в гостях у пенсионерки на улице Возрождения и пострадала от рук знакомого бабушки.

Девочке оказали необходимую медицинскую помощь и уже отпустили домой. Сотрудники полиции приступили к расследованию.

Ранее мы писали, что несовершеннолетний ребенок ушел из дома в одних трусах на несколько дней.