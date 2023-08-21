В Воронеже полуголый мужчина в крови бросался на посетителей магазина

В Воронеже неизвестный полуголый мужчина в крови испугал посетителей магазина. Он ходил между стеллажей и бросался на людей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Мой и твой Воронеж».

По информации источника, окровавленного россиянина заметили в супермаркете на улице Путилина в Левобережном районе. Свидетели запечатлели мужчину, который в странном виде бродил по помещению. В основном очевидцы его избегали, однако с одним из мужчин неизвестный едва не вступил в драку. Он пытался его ударить, но до разборок не дошло.

О других подробностей произошедшего пока неизвестно. Также нет данных, что именно было с мужчиной, почему он был в крови и что с ним стало после посещения магазина.

Ранее в Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу 10-летней девочке. Это случилось в арендованном автомобиле. Школьница вместе с родителями воспользовалась каршерингом, однако поездка до торгового центра закончилась походом в больницу и сдачей анализов.