В Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в каршеринге

В Москве 10-летняя девочка пострадала, воспользовавшись вместе с родителями каршерингом. В арендованном автомобиле оказался шприц с неизвестной жидкостью, который воткнулся в ногу ребенку. Об этом сообщает Life.ru.

По информации источника, в Крылатском районе столицы семья взяла машину, чтобы доехать до ТРК «Крокус». Поездка проходила нормально, пока не стала подходить к своему завершению. Когда россияне добрались до места назначения и стали выходить из транспортного средства, школьница вдруг почувствовала резкую боль в районе икры. Приглядевшись, она заметила кровь.

Отец пострадавшей сразу же стал осматривать сидения и обнаружил открытый шприц, в котором была жидкость светло-бежевого цвета. На данный момент содержимое проверяется на экспертизе.

Девочку после случившегося доставили в больницу. Там она сдала все необходимые анализы, чтобы исключить угрозу заражения опасными заболеваниями. Сейчас родители несовершеннолетней переживают, что она могла через шприц подхватить ВИЧ или другие страшные инфекции. Они намерены привлечь компанию, в которой арендовали авто, к ответственности.

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