В Воронеже парень задушил девушку во время секса, а затем поджег и ограбил ее квартиру

В Воронеже парень случайно задушил девушку во время секса, а затем поджег и ограбил ее квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что девушка увлекалась эротическим удушением и очередной половой акт для нее оказался роковым. Тело 17-летней жительницы Воронежа обнаружили 27 апреля. Она лежала на кухне без признаков жизни. Когда на место преступления приехали сотрудники правоохранительных органов, то они заметили в квартире следы поджога.

Спустя некоторое время удалось вычислить главного подозреваемого. Им оказался 19-летний молодой человек из Крыма. По его словам, 26 апреля между ними состоялся половой акт с элементами удушения. Однако в какой-то момент парень заметил, что его избранница не подает признаков жизни. Тогда, чтобы замести следы, он решил поджечь квартиру и заодно забрать телефон и ноутбук умершей.

На данный момент молодой человек находится под арестом. Сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела.

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