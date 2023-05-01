Мошенники оштрафовали 72-летнего пенсионера из Москвы за просмотр порно на 5 тысяч рублей
Мошенники оштрафовали 72-летнего пенсионера за просмотр порно на 5 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Известно, что житель Москвы решил посмотреть контент с пометкой «18+». Однако внезапно на его компьютере появилась предупреждающая надпись о блокировке из-за регулярного просмотра эротических видео. Вот почему для дальнейшего доступа к сайту у мужчины потребовали заплатить штраф в размере 5500 рублей. Обозначенную сумму ему надо было перевести на указанный номер.
Спустя час пенсионер так и не получил доступ к сайту для взрослых. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью к правоохранительным органам.
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