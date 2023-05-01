Мошенники оштрафовали 72-летнего пенсионера из Москвы за просмотр порно на 5 тысяч рублей

Мошенники оштрафовали 72-летнего пенсионера за просмотр порно на 5 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что житель Москвы решил посмотреть контент с пометкой «18+». Однако внезапно на его компьютере появилась предупреждающая надпись о блокировке из-за регулярного просмотра эротических видео. Вот почему для дальнейшего доступа к сайту у мужчины потребовали заплатить штраф в размере 5500 рублей. Обозначенную сумму ему надо было перевести на указанный номер.

Спустя час пенсионер так и не получил доступ к сайту для взрослых. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью к правоохранительным органам.

Ранее мы писали о том, что неудовлетворенная женщина откусила мужу важный орган. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой жительница Новосибирска спасла лес от пожара при помощи веника. Чем закончилось происшествие — узнаете в этой статье.