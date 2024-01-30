В Воронеже на учеников в школе рухнул подвесной потолок

В Воронеже в школе во время перемены на двух подростков обрушилась часть подвесного потолка и карниз. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воронеж №1».

Все произошло днем 30 января. На опубликованных учениками школы в сети кадрах видно, что двое подростков стояли около окна и хотели его открыть. Однако неожиданно на них упала часть конструкции подвесного потолка вместе с карнизом.

Как утверждают в городской администрации, дети не пострадали, пишет портал «Блокнот-Воронеж».

«Произошло падение элементов системы подвесных потолков „Армстронг“ (плитки из минерального волокна и крепления, которые отличаются малым весом и относятся к одним из наиболее легких конструкций). В связи с этим находившиеся в кабинете дети не могли пострадать», — говорится в сообщении мэрии.

Сообщается, что в школу вызвали специалистов, которые осмотрят все потолочные системы, установят причины падения и восстановят покрытие. Кроме того, уроки в кабинете, где обвалился потолок, пока проводиться не будут.

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