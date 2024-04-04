В Воронеже на могилу погибшего в зоне СВО полковника принесли радужный флаг

В Воронеже заметили на могиле погибшего в зоне СВО полковника Михаила Никилина радужный флаг. Об этом сообщает Telegram-канал «Воронежское».

Военный умер 30 мая 2023 года. Похоронили его в Воронеже на кладбище Лесном. Автор поста отметил, что в один из дней на могиле был замечен знак ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). И подобный символ на захоронении кавалера ордена «За мужество» источник назвал осквернением. Напомним, что отличительной чертой флага запрещенной организации считается присутствие в радуге голубого цвета.

К слову, Никилин был известен своим подвигом, за который и был награжден орденом. Ценой собственной жизни он вывел подчиненных из-под обстрела и тем самым спас их.

Ранее на Урале мать вскрыла гроб погибшего на СВО сына. Женщина не верила, что ее наследник умер не на поле боя, и хотела это доказать. Отметим, что в случае смерти во время выполнения военной операции родственникам солдата присуждается денежная выплата в размере пяти миллионов рублей.

*(«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)