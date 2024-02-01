На Урале мать вскрыла гроб погибшего на СВО сына из-за «путинских» выплат

На Урале мать решила вскрыть гроб погибшего на СВО сына, чтобы узнать истинную причину его смерти. От этого зависит, получит ли семья «путинские» выплаты или же нет. Детали узнало издание E1.ru.

По данным источника, тело мужчины было доставлено родным 25 января, но траурная церемония до сих пор не была проведена, так как близкие не верят в официальную версию его кончины. Двоюродный брат погибшего рассказал, что он умер от испуга – так им передали. При этом командир россиянина заверил его семью – это был не сердечный приступ, а ранение.

Во время опознания мать мужчины потребовала, чтобы ей показали сына, но ей не позволили. Тогда ей пришлось обойти все инстанции, чтобы добиться вскрытия гроба. Женщина хотела убедиться, что на трупе нет никаких ран.

«Нам принципиально доказать, что он погиб как герой. А не так, что заболевание и испуг. Скрывая истинную причину смерти, они, возможно, имеют какой-то интерес», - поделился родственник погибшего.

От того, как именно погиб боец, зависит, выплатят ли членам его семьи «путинские выплаты», а это 5 миллионов рублей. Они положены родственникам военнослужащих, которые умерли от увечий, полученных при выполнении воинских задач.

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