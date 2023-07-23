Автобус врезался в пять легковушек, пока его водитель дрался с другим мужчиной

В Красноярске произошла драка между двумя водителями, в результате которой автобус повредил пять легковых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск» со слов очевидца, снявшего ДТП на камеру.

Все случилось в Октябрьском районе Красноярска рядом с парком отдыха «Прищепка». На обочине стояли несколько машин, из-за чего образовалась пробка. Для проезда оставалась только узкая дорога. По этой дороге в сторону города ехал автобус ПАЗ, а навстречу ему двигалась легковая машина марки «Peugeot».

Человек за рулем легковушки не хотел пропускать автобус, что породило конфликт. Мужчина вытащил водителя ПАЗа из салона и затеял драку. В это время неуправляемый автобус покатился вперед и врезался в другие машины.

Участники ДТП подали заявление в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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