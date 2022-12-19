В Воронеже девушка зарезала приятеля за излишний флирт

27-летняя жительница Воронежа предстанет перед судом за жестокое убийство 24-летнего молодого человека. Девушка вонзила ему в грудь кухонный нож за то, что он оказывал ей излишние знаки внимания.

Убийство произошло еще 24 декабря 2021 года в аннинском селе Дерябкино. Компания распивала алкогольные напитки и весело проводила время, когда один из парней решил пофлиртовать с приятельницей. Его излишнее внимание привело к началу конфликта. В какой-то момент девушка не выдержала, схватила кухонный нож и ударила им парня в грудную клетку. При этом он не скончался на месте. После произошедшего он вышел на улицу, а уже утром следующего дня его нашли мертвым.

Экспертиза установила, что причиной смерти послужило ранение груди с повреждением печени и сердца. Девушку сразу задержала полиция. Сначала она созналась в содеянном, но потом стала отрицать свою вину. Однако у следствия набралось достаточно существенных доказательств, чтобы выдвинуть ей обвинения. Материалы по уголовному делу были отравлены на рассмотрение в суд.

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