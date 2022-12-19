Компания школьниц избила сверстницу до сотрясения мозга у московского катка

На севере Москвы компания школьниц обманом выманила сверстницу на встречу и избила до сотрясения мозга. Инцидент произошел возле катка в Ховрино.

18 декабря девочке позвонила знакомая, она позвала на каток. Школьница, ничего не подозревая, согласилась на прогулку.

На месте ее встретила компания из шести человек. Девочку отвели за ограду, избили по голове, нанесли удар в живот.

Кое-как несовершеннолетняя добралась до дома. Там она почувствовала тошноту и головокружение, девочке вызвали скорую помощь. В отделении нейрохирургии ей диагностировали сотрясение мозга и другие травмы.

По информации «Московского комсомольца», конфликт произошел из-за электронной сигареты. Изданию стало известно, что две школьницы били девочку, четверо держали.

Ранее в Краснодарском крае отчим избил школьницу за отказ делать уроки.