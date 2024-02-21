В Воронеже 17-летняя мать оставила новорожденного ребенка на улице около дома

В Воронеже 17-летняя девушка родила ребенка, а после оставила его на улице около жилого дома. Когда младенца обнаружили, он был уже мертв. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как стало известно, тело новорожденного мальчика нашли 20 февраля в Левобережном районе. Удалось установить, что его матерью является несовершеннолетняя жительница. Ее отыскали и допросили. В ходе беседы с полицейскими россиянка призналась, что действительно бросила малыша после того, как самостоятельно его родила.

Девушка не состояла на учете в женской консультации, к медикам тоже не обращалась за помощью. На данный момент неизвестно, скончался ли мальчик после рождения или же был уже мертвым. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Маму ребенка направили в медицинские учреждения для обследования.

Обстоятельства случившегося все еще выясняются.

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