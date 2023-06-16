В Волжском санитарка и медсестра лишились работы после избиения неходячего пациента

В городе Волжском Волгоградской области произошел скандальный инцидент в одной из больниц. Пациенты выложили в Сеть видео, на котором показали жестокое обращение местных санитарки и медсестры к неходячему мужчине. Спустя сутки после случившегося руководство клиники приняло решение уволить сотрудниц. Об этом сообщает издание V1.ru.

По информации источника, одну из участниц конфликта выгнали из медицинского учреждения по статье, а вторую попросили написать заявление по собственному желанию. Также не обошлись без наказания заведующий отделением и старшая медсестра, так как они допустили подобное.

Напомним, что у сотрудниц больницы не было никаких существенных причин нападать на пациента. Они просто стали его оскорблять, когда он хотел набрать воды. Главврач учреждения назвал поведение работниц неприемлемым и пообещал провести проверку всех обстоятельств. Также, кроме внутренних разбирательств, начались также проверки прокуратуры и СК.

Пациент с переломом ноги, которого избили бывшие санитарка и медсестра, продолжает оставаться в больнице и проходить лечение.

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