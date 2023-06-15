«Хватала за горло, стукнула головой об стену»: на Урале учительница отомстила ребенку, обидевшему ее дочь

В одной из школ в Ирбите учительница вступила в конфликт с пятиклассником и нанесла ему травмы. Причиной агрессивного поведения педагога стала месть за дочь. По ее утверждению, мальчик неоднократно издевался над ее ребенком, и она больше не желала с этим мириться. Об этом сообщает издание E1.ru.

В распоряжении СМИ оказалось видео, на котором были запечатлены разборки в учебном заведении. На кадрах видно, как женщина толкает подростка и прижимает к стене. Также, как заявил пострадавший, сотрудница учебного заведения хватало его за горло. Это подтвердил родственник одного из учеников.

«Она хватала ребенка за горло так, что у него остались красные пятна на шее, она его стукнула головой об стену», - сообщил источник.

Также родители школьников признались, что педагог уже неоднократно вступала в конфликты с другими детьми. По их словам, дело в том, что ее дочь сама провоцирует мальчиков, а когда ей отвечают, сразу же бежит к маме жаловаться. В этот же раз разборки учительницы с подростком зашли слишком далеко, и их даже пришлось разнимать директору и другим сотрудникам.

После произошедшего в школе начались проверки. Обе стороны уже написали объяснительные. Директор учебного заведения подчеркнул, что скорее всего ситуацию удастся разрешить мирным путем, и перемирие состоится без каких-либо радикальных мер.

Ранее стало известно об издевательствах двух педагогов из Петербурга над детьми-инвалидами. Они обзывали их и даже избивали.