В Вологодской области мужчина из ревности напал на соперника и прибил его гвоздями к полу
В Вологодской области 42-летнего неоднократно судимого мужчину задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью 59-летнему мужчины.
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Вологодской области.
В правоохранительные органы Усть-Кубинского района поступила информация о побоях. На место происшествия отправились сотрудники полиции. Мужчина с множественными телесными повреждениями был обнаружен на полу.
Как оказалось, конфликт произошел на почве ревности в ходе совместного распития алкогольных напитков. Вскоре знакомый вместе с его сожительницей ушли. Когда подозреваемый их нашел, то избил мужчину, а после прибил гвоздями к полу.
Пострадавший был доставлен в районную больницу, а позже переведен в Вологду. Виновник случившегося был задержан.
В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.
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