В Вологодской области мужчина из ревности напал на соперника и прибил его гвоздями к полу

В Вологодской области 42-летнего неоднократно судимого мужчину задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью 59-летнему мужчины.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Вологодской области.

В правоохранительные органы Усть-Кубинского района поступила информация о побоях. На место происшествия отправились сотрудники полиции. Мужчина с множественными телесными повреждениями был обнаружен на полу.

Как оказалось, конфликт произошел на почве ревности в ходе совместного распития алкогольных напитков. Вскоре знакомый вместе с его сожительницей ушли. Когда подозреваемый их нашел, то избил мужчину, а после прибил гвоздями к полу.

Пострадавший был доставлен в районную больницу, а позже переведен в Вологду. Виновник случившегося был задержан.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

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