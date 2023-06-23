Избил ногами: мужчина отомстил девушке, которая отказала ему в знакомстве на вокзале

Девушку избили в Санкт-Петербурге на станции Рощино из-за того, что она отказалась знакомиться. Сотрудники Росгвардии уже задержали подозреваемого мужчину. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу УВО Росгвардии по Петербургу.

Источник утверждает, что жертвой стала 22-летняя девушка. Она стояла и ждала электричку, к ней подошел мужчина и настойчиво попытался познакомиться. Но когда он получил от нее отказ, то решил отомстить.

Подчеркивается, что нападавший сбил жертву с ног и стал избивать. Сотрудники станции увидели конфликт и сразу же вызвали Росгвардию, а очевидцы оттащили мужчину от жертвы.

Далее дороги «поклонника» и понравившейся ему дамы разъединились. Девушку доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. А мужчину отвезли в отдел полиции. Потом его тоже госпитализировали. Отмечается, что он состоит на учете в ПНД и ему требуется квалифицированная помощь.

Ранее сообщается, что двое мужчин изнасиловали туристку на пляже и получили пожизненный срок. Все произошло на острове Крит. Там два пакистанца – 24 и 27 лет напали на 18-летнюю туристку из Британии рано утром, когда она лежала на шезлонге возле моря. Мужчины удерживали девушку силой и по очереди изнасиловали.