В Волхове годовалый ребенок попал в реанимацию, пролив на себя кипяток

В городе Волхов годовалый мальчик опрокинул на себя емкость с кипятком и был доставлен в больницу. Инцидент произошел в ночь на 15 марта. Об этом сообщает mk-lenobl.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестно как именно, но малыш опрокинул на себя емкость с кипятком. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, он попал в реанимацию. У ребенка диагностировали термический ожог на груди и плече первой-второй степени.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге игра двух маленьких сестер с утюгом закончилась госпитализацией. Инцидент произошел с двумя девочками двух и трех лет. По данным источника, дети хотели поиграть с утюгом. Для этого одна из них включила технику, обожгла себя и свою старшую сестру.

Девочек госпитализировали в больницу во Фрунзенском районе. У трехлетнего ребенка диагностировали ожог первой степени почти всего правого бедра. А ее младшая сестренка получила ожог левого плеча первой и второй степени размером с детскую ладонь.

Похожий случай произошел 13 марта. Десятимесячный мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком и получил тяжелые ожоги. Отмечается, что малыш находился под присмотром мамы.